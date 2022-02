Ventola: «Inter disconnessa. In gare così si sente la mancanza di Lukaku»

Nicola Ventola, in collegamento sulla Bobo tv, ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo di ieri. L’ex nerazzurro ritiene che manchi un giocatore come Lukaku alla squadra di Inzaghi

MANCANZA − L’analisi di Ventola sulla gara persa ieri dai nerazzurri: «Inter disconnessa, anche quando attaccava lo faceva in modo disordinato. Era disordinata anche in difesa, non si capiva nulla. In questa gara, senti la mancanza di Marcelo Brozovic. Quando non sei così connesso, è lui a metterti a tuo agio e a dare sicurezza. Mancanza importante, ma non ha senso questa partita dell’Inter. Quando parliamo di Lautaro o Dzeko, gente che fa giocare bene l’Inter, però in una partita del genere Romelu Lukaku l’anno scorso ti risolveva la partita. Manca l’uomo decisivo che ti risolva certe partite come Lukaku lo scorso anno. E’ una squadra collettiva che fa bene ma non c’è quel giocatore alla Lukaku».