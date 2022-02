Il Napoli si salva alla fine con Osimhen, 1-1 a Cagliari e Inter ripresa

Il Cagliari sogna la vittoria, che manca a tre minuti dalla fine dopo aver a tratti dominato. Il Napoli pareggia con il subentrato Osimhen, è 1-1 all’Unipol Domus che significa aggancio (ma non sorpasso) all’Inter e Milan primo.

TANTA FORTUNA – Il Napoli vede i fantasmi ma evita la sconfitta alla fine. È 1-1 col Cagliari, che gioca meglio e viene punito sull’unica disattenzione. Primo tempo piuttosto duro, col Cagliari che ha le migliori occasioni. Dopo un quarto d’ora cross per Giorgio Altare che anticipa David Ospina, ma nell’area piccola non ha lo spunto giusto per toccare in rete. Poco dopo diagonale di Gaston Pereiro di poco a lato. Nel Napoli più di qualche problema fisico e un cambio obbligato, per Giovanni Di Lorenzo al 27’. A inizio ripresa (53’) Cagliari vicinissimo al gol: Dalbert Henrique serve di piatto a centro area Alessandro Deiola, che ha un rigore in movimento ma lo spreca calciando a lato solissimo. Errore non pagato, perché al 58’ emerge Gaston Pereiro (fin lì in ombra) che riceve palla a destra e col sinistro fa 1-0. Nella circostanza però grave l’incertezza di Ospina. Il portiere colombiano si riscatta tre minuti dopo: cross teso di Raoul Bellanova, di nuovo Deiola a botta sicura devia da due passi e Ospina salva, arriva Daniele Baselli che calcia altissimo. A cinque minuti dalla fine strepitosa azione di Razvan Marin, da centrocampo ne salta due e chiama al miracolo Ospina. Dal corner seguente Marin prova a tirare in porta, Ospina è ancora decisivo e salva sulla linea. Incredibilmente sull’azione seguente il Napoli pareggia: cross di Mario Rui, incerto Alessio Cragno e Victor Osimhen lo punisce di testa. Dal possibile 2-0, per due volte, all’1-1 all’87’. Al 92’ ancora Marin dà l’illusione del gol: destro secco, esterno della rete. Inter agganciata dal Napoli.