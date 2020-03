Serie A, ipotesi play-off e play-out. Quali squadre coinvolte?

L’ipotesi play-off e play-out, lanciata dal presidente Figc Gabriele Gravina (QUI), mescolerebbe le carte sul tavolo. Ecco chi si darebbe battaglia con questa situazione di classifica. La Serie A valuta l’ipotesi migliore per riprendere le ostilità

DENTRO O FUORI – Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, hanno confermato un’ipotesi che avrebbe del clamoroso: la definizione della graduatoria tramite play-off e play-out. Questa soluzione drastica, dovuta alla mancanza di tempo utile per il recupero delle gare, coinvolgerebbe le prime quattro della classifica e le ultime quattro. Stante la situazione attuale, Juventus, Lazio, Inter e Atalanta si giocherebbero il primo posto tramite sfide incrociate (QUI i dettagli di classifica). Un’ipotesi curiosa ed intrigante, che reintegrerebbe anche la formazione di Gian Piero Gasperini nella lotta per lo scudetto. Proprio l’Atalanta rappresenterebbe un cliente molto scomodo per le altre pretendenti. L’Inter, dal canto suo, avrebbe la chance di giocarsi il tutto per tutto in gare secchhe, nonostante la formazione di Antonio Conte abbia dimostrato molta fragilità nel corso dei big match.

ALL’ULTIMO SANGUE – Per quanto riguarda la lotta salvezza, Brescia, SPAL, Lecce e Genoa si daranno battaglia per non retrocedere. La sconfitta di ieri sera, contro il Sassuolo, ha inguaiato le Rondinelle, ora all’ultimo posto. L’emergenza Covid-19 rischia di mescolare ancor di più le carte nelle zone calde della classifica. L’ultima parola spetta agli organi federali, che nel prossimo consiglio prenderanno l’ardua decisione.