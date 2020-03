Serie A, la classifica aggiornata dopo la 26ª giornata. L’Inter ora si ferma

La Serie A si ferma. La sospensione fino al 3 aprile, annunciata dal CONI nel pomeriggio (vedi articolo), blocca il campionato per l’emergenza Coronavirus: Sassuolo-Brescia di stasera è stata l’ultima partita del mese. Alla pausa, in attesa di capire cosa succederà più avanti, si va con la Juventus che fa il controsorpasso in vetta alla classifica sulla Lazio, dopo aver battuto l’Inter.

Parma-SPAL 0-1

Milan-Genoa 1-2

Sampdoria-Verona 2-1

Udinese-Fiorentina 0-0

Juventus-Inter 2-0

Sassuolo-Brescia 3-0

Lazio-Bologna 2-0

Napoli-Torino 2-1

Lecce-Atalanta 2-7

Cagliari-Roma 3-4

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 63

Lazio 62

Inter 54 *

Atalanta 48 *

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Verona 35 *

Parma 35 *

Bologna 34

Sassuolo 32 *

Cagliari 32 *

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 27 *

Sampdoria 26 *

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 16

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

VENTISETTESIMA GIORNATA SERIE A *

Verona-Napoli venerdì 13 marzo ore 18.30

Bologna-Juventus venerdì 13 marzo ore 20.45

SPAL-Cagliari sabato 14 marzo ore 15

Genoa-Parma sabato 14 marzo ore 18

Torino-Udinese sabato 14 marzo ore 20.45

Lecce-Milan domenica 15 marzo ore 12.30

Atalanta-Lazio domenica 15 marzo ore 15

Fiorentina-Brescia domenica 15 marzo ore 15

Inter-Sassuolo domenica 15 marzo ore 18

Roma-Sampdoria domenica 15 marzo ore 20.45

* il calendario sarà riprogrammato a partire da domani complice la sospensione