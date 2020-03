AIC, richiesta alla FIGC sospensione totale degli allenamenti in Serie A

Secondo quanto riporta il noto giornalista Nicolò Schira, sul proprio account Twitter, L’Associazione Italiana Calciatori avrebbe chiesto alla Figc di sospendere gli allenamenti per tutte le squadre di Serie A. Ecco i dettagli della situazione

STOP TOTALE – Diverse squadre hanno già annunciato lo stop agli allenamenti. Tra queste, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Lazio, Milan e SPAL (vedi articolo). Ma secondo il noto giornalista, Nicolò Schira, l’Associazione Italiana Calciatori avrebbe chiesto alla Figc la sospensione obbligatoria per tutte le altre squadre di Serie A e non solo. Una decisione teoricamente in linea coi dettami del decreto governativo, ma che arrecherebbe non poche scomodità soprattutto ai club impegnati sul fronte europeo. La situazione è in continuo mutamento. Si attendono sviluppi decisivi, in tal senso, nelle prossime ore.