Sergi Roberto stuzzica l’Inter: come giocherebbe nel 3-5-2 di Inzaghi?

L’Inter ha messo gli occhi su Sergi Roberto, esterno del Barcellona. Come si adatterebbe l’esterno spagnolo al modulo di Inzaghi? Analizziamo il suo rendimento in blaugrana.

NOME NUOVO – La cessione di Achraf Hakimi da parte dell’Inter è sempre più vicina, come conferma anche il CEO Sport Giuseppe Marotta (vedi dichiarazioni). Tuttavia i nerazzurri si stanno preparando da settimane a questo evento, e stanno sondando il mercato alla ricerca di un sostituto. Di nomi ne sono emersi tanti, da Emerson Royal a Hector Bellerin, passando per Manuel Lazzari e tanti altri (vedi focus). Ma nelle ultime ore è emerso un nome nuovo, che rientra di diritto tra i candidati perlomeno più affidabili come rendimento: parliamo di Sergi Roberto del Barcellona.

SOSTITUTO A METÀ – Lo spagnolo classe 1992 è uno dei tanti talenti cresciuti nella Masia, il vivaio blaugrana. A differenza di altri, però, lui è rimasto sempre in prima squadra, mantenendo più o meno le aspettative di inizio carriera. Per corsa e applicazione, Sergi Roberto sembra più che adatto a ricoprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 dell’Inter di Simone Inzaghi. Questo lo si può evincere guardando la sua heatmap dell’ultima stagione, presa da SofaScore:

NUMERI DIVERSI – Se Sergi Roberto può ricoprire benissimo la zona di campo di competenza di Achraf Hakimi, lo stesso non può dirsi dell’approccio. L’attuale numero 2 dell’Inter ha chiuso la prima stagione in nerazzurro con 7 gol e 11 assist. Il numero 20 del Barcellona si ferma a una sola rete e 2 assist nella stagione 2020/21, sebbene negli ultimi dodici mesi abbia dovuto fare i conti con due lunghi infortuni muscolari. Che fosse difficile mantenere inalterato l’apporto offensivo di Hakimi è cosa nota, bisognerebbe quindi vedere come lavorerebbe Inzaghi per aumentare la produzione in attacco di Sergi Roberto. Di base, tuttavia, l’esterno del Barcellona è una delle migliori alternative possibili, mercato permettendo.