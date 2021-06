Sergi Roberto, ulteriori conferme: obiettivo Inter per la fascia destra

Arrivano ulteriori conferme sull’interessamento da parte dell’Inter nei confronti di Sergi Roberto del Barcellona (vedi articolo). A riportarlo è Mundo Deportivo, giornale spagnolo molto vicino agli ambienti della squadra catalana.

OBIETTIVO – Il sostituto di Achraf Hakimi (di cui ha parlato l’Amministratore Delegato della società nerazzurra Beppe Marotta, vedi articolo) potrebbe essere Sergi Roberto. Il giocatore, laterale destro del Barcellona, è entrato nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione. I catalani sono al lavoro per la cessione del giocatore, anche se – per tutelarsi in vista del futuro – stanno anche proponendo un rinnovo di contratto all’esterno, in scadenza nel giugno del 2022.