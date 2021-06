Belgio-Italia, conferme opposte per Barella e Bastoni – Sky

Domani si giocherà Belgio-Italia (ore 21.00), quarto di finale di Euro 2020. Il ct Mancini sta sciogliendo tutti i dubbi, compresi quelli che riguardano Barella e Bastoni.

POCHI DUBBI – In vista di Belgio-Italia, gara valida per i quarti di finale di Euro 2020, Roberto Mancini ha pochi dubbi e idee chiare. Gli unici elementi davvero in dubbio sono Giorgio Chiellini e Domenico Berardi. Ma i sostituti sono già pronti: Francesco Acerbi nella retroguardia, e Federico Chiesa al posto del capitano del Sassuolo. Ancora panchina, quindi, per Alessandro Bastoni. Non dovrebbero invece esserci problemi per l’altro giocatore dell’Inter: Nicolò Barella partirà titolare come mezzala destra del centrocampo a tre degli azzurri.