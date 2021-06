Santos Borré, attaccante 26enne del River Plate, è vicino a sbarcare in Bundesliga. Sfuma così un potenziale colpo per l’Inter.

MEZZA BEFFA – Rafael Santos Borré, attaccante colombiano del River Plate, era da tempo sul taccuino dell’Inter, considerando anche il suo contratto in scadenza quest’anno. Secondo alcune fonti di mercato, i nerazzurri stavano anche ragionando su una possibile operazione in sinergia col Cagliari per portare il 26enne in Serie A. Tuttavia, secondo quanto riporta la testata spagnola Sport (citando Sky Germania), una nuova pretendente avrebbe già sbaragliato qualsiasi concorrenza. L’Eintracht Frankfurt è infatti in una fase avanzata delle trattative per portare Santos Borré in Germania. Sarebbe lui il sostituto ideale di André Silva, destinato a passare al RB Leipzig.

