Senza Calhanoglu Klaassen si avvicina al campo in Champions

L’assenza di Calhanoglu per Real Sociedad-Inter assottiglia le opzioni di Inzaghi a centrocampo. E questo, in una notte di Champions League, avvicina al campo Klaassen.

UNO IN MENO – L’infortunio di Calhanoglu priva Inzaghi di un suo titolarissimo a centrocampo. Nello specifico, del suo regista di riferimento. E se per la sua sostituzione è favorito Asllani, non a caso rodato nelle ultime partite, l’assenza del turco ha conseguenze anche sugli altri effettivi del centrocampo. E in Champions League questo chiama nello specifico Davy Klaassen.

JOLLY A CENTROCAMPO – L’olandese è arrivato l’ultimo giorno di mercato come una sorta di jolly. Un giocatore extra, una carta in più per Inzaghi da giocarsi alla bisogna. Con qualità uniche. Ma c’è un motivo se c’è Klaassen in lista Champions e non Sensi. Ed è questo che con la Real Sociedad promette di avvicinarlo al campo.

MOMENTO UTILE – Un punto specifico a favore dell’ex Ajax è l’esperienza internazionale. Un fattore a cui Inzaghi fa attenzione per gestire al meglio le sfide di Champions League. Serve chi sappia muoversi in questo contesto, chi conosca già l’ambiente. Senza Calhanoglu le opzioni dell’Inter si riducono. E se Asllani andrà in regia, nel minutaggio degli interni non stupitevi se entrerà l’olandese.