Inzaghi punta su Klaassen per l’esperienza in Champions League

Davy Klaassen all’Inter. Un arrivo a sorpresa, che si motiva anche per una questione di esperienza. Specificamente, di esperienza in Champions League.

QUESTIONE DI ESPERIENZA – L’arrivo di Klaassen all’Inter l’ultimo giorno di mercato ha stupito un po’ tutti. Eppure non si è trattato di un semplice capriccio di un insaziabile Inzaghi. Ma è una mossa calcolata, su un dettaglio in particolare: l’esperienza in Champions League.

UOMO DI RIFERIMENTO CERCASI – Inzaghi non lascia nulla al caso. E soprattuto è ben consapevole che la sua Inter in questo mercato ha perso qualcosa a livello di esperienza specifica nella coppa più prestigiosa. Con un nome da prendere in considerazione su tutti: Edin Dzeko. Il bosniaco è stato l’uomo di riferimento per le ultime due campagne europee nerazzurre. L’uomo decisivo per passare i gironi. Il resto della squadra ovviamente ha acquisito grande esperienza dall’ultima Champions, con quel cammino fino alla finale, ma il tecnico preferisce comunque avere un suo jolly, Un marinaio esperto che sappia orientarsi nelle mareggiate. Da giocarsi quando e se serve. E questo è Davy Klaassen.

PRESENZA INTERNAZIONALE – L’olandese è un giocatore di esperienza. A 30 anni compiuti ha oltre 400 presenze nei club, ma quello che interessa è l’esperienza internazionale. Klaassen infatti ha alle spalle 6 stagioni giocate in Champions League (compresa quella 2022-2023) con 29 presenze totali, cui sommare 8 campagne di Europa League con altre 39 presenze. In più con la nazionale olandese, giovanili comprese, arriva a 70 presenze. Ecco così spiegato il motivo per cui Inzaghi ha puntato su di lui per la lista Champions League, escludendo Sensi. Il nuovo numero 14 sarà il jolly cui affidarsi in certe serate, in certi momenti. Per avere quel qualcosa in più che solo l’esperienza può portare.