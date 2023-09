Inzaghi: «Asllani pronto per Real Sociedad-Inter! Ora riproviamoci»

Inzaghi fa intendere che sarà Asllani il sostituto dell’infortunato Calhanoglu in Real Sociedad-Inter, anche se ufficialmente non comunica ancora la formazione di domani. Nella conferenza stampa di vigilia, dopo Lautaro Martinez, l’allenatore spera di ricominciare un altro grande percorso europeo.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Real Sociedad-Inter.

Quali sono i rischi dati dall’euforia che accompagna l’Inter? Anche Guardiola ieri l’ha elogiata.

Per quanto riguarda le parole di Guardiola abbiamo visto tutti quello che è successo nella finale di Istanbul, è stato un onore giocare quella partita. Un episodio poteva cambiarla, ci siamo lasciati dentro un qualcosa di speciale. Mi tengo l’abbraccio dei tifosi, sembrava che avessimo vinto. Quest’anno inizia una nuova stagione, in un campo difficile contro una squadra forte. La Real Sociedad e il Newcastle United erano le due squadre di quarta fascia che voleva evitare, adesso ci dovremo giocare però assieme ai nostri tifosi vogliamo riprovarci.

Come si gioca senza Calhanoglu?

Sappiamo che è un giocatore importante, mancherà Cuadrado e c’è Sensi non in lista. Abbiamo tante partite ravvicinate, abbiamo dovuto cambiare qualcosa. Ho ancora possibilità di lavorarci, c’è Asllani che è un giocatore importante e che volevano in tanti ma l’abbiamo tenuto perché ci crediamo.

Asllani pronto per domani?

Senza dubbio. Ha giocato tantissime partite importanti, tantissimi derby. È un giocatore importantissimo per noi ed è pronto per domani. Dopo il risveglio muscolare deciderò la formazione, come sempre.

Dopo il derby cosa fa un allenatore coi propri ragazzi?

Abbiamo rivisto la partita, tutte le tante cose che abbiamo fatto bene e quello che si poteva migliorare. Sappiamo che è stato un pomeriggio perfetto per noi, per i tifosi e per la società, però come succede di frequente nel calcio ora è il passato. Quello che conta adesso è la Real Sociedad, che sarà una partita difficile: è al suo ritorno in Champions League, sarà un test molto importante per noi.

Inzaghi, ha detto che la finale di Istanbul ha lasciato qualcosa di importante. Ora l’Inter sembra più forte nei vari momenti della partita: dipende da questo?

Sicuramente il percorso che abbiamo avuto, non solo dell’anno scorso ma anche dell’altro, ci ha fatto fare due stagioni importanti in Champions League. Quello che ci ha lasciato l’anno scorso è un qualcosa di speciale: l’abbraccio della finale coi nostri tifosi non lo scordo facilmente. Anche la serata della semifinale col Milan, o dei quarti col Porto, così come non dobbiamo dimenticare un girone difficilissimo che abbiamo superato. Adesso abbiamo fatto quattro buone partite, poi rigiocheremo domenica: arriva il difficile, ma mettendo il noi davanti all’io possiamo fare grandi cose.

Un giudizio sugli avversari?

Per quanto riguarda la Real Sociedad è una squadra molto organizzata. L’allenatore è qui da tanti anni come molti giocatori, l’abbiamo visto anche l’anno scorso con la Roma dove giocava con un modulo differente col trequartista dietro le due punte. Nell’ultima partita col Real Madrid abbiamo visto che ha cambiato sistema di gioco, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo grande rispetto della Real Sociedad, sappiamo di dover fare una partita seria perché sono una squadra molto organizzata.

È arrivato il momento per il debutto dal 1′ di Frattesi?

I giocatori in questo momento non lo sanno e non sarebbe corretto che lo dicessi ora. Tutti si sono allenati bene stamattina, domani dopo il risveglio muscolare lo dirò alla squadra. Ho ovviamente in mente la formazione, però è giusto che lo sappiano per primi i giocatori.

Inzaghi, le piacerebbe un pareggio fuori casa? Cosa ha detto ai giocatori?

Per quello che riguarda il risultato non posso dire nulla. Sappiamo che sarà una partita difficile e intensa, perché la Real Sociedad è una squadra forte con tanti ottimi giocatori. Dobbiamo stare attenti, giocare bene e difendere assieme. Poi, quando arriva il momento, essere pronti ad attaccare.