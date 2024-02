Sensi, dal Leicester alla Roma. Senza Frattesi un’occasione?

Stefano Sensi, nel giro di appena una settimana, potrebbe tornare in campo. Dopo il mancato approdo al Leicester a Roma il centrocampista dell’Inter è in lizza per avere un’occasione.

NUMERI – Stefano Sensi è stato fino alla scorsa settimana l’ultimo elemento della squadra di Simone Inzaghi. Nell’Inter di questa stagione il centrocampista è stato impiegato poco più di Raffaele Di Gennaro, terzo portiere, e meno addirittura di Emil Audero, secondo di Yann Sommer. L’ex Monza è il settimo in mezzo al campo, prima di lui viene anche Davy Klaassen arrivato a zero dall’Ajax nell’ultimo giorno del mercato estivo. Il suo futuro nerazzurro sembrava terminato il primo febbraio, ma tutto è saltato con il Leicester.

REDENZIONE – Parlare di ‘redenzione‘ è complesso, anzi inappropriato. Appena 4 presenze con meno di 90 minuti in campo per Sensi, neanche c’è stata la possibilità di dimostrare qualcosa. L’ultima volta che ha toccato il prato verde è stata con il Bologna in Coppa Italia, dopo solo panchine su panchine. A gennaio ogni giorno era più vicino al Leicester, poi i problemi burocratici del club inglese e la delusione del primo febbraio. Ad appena una settimana di distanza ci potrebbe però essere una sorpresa: senza Davide Frattesi, infortunatosi con la Juventus, il centrocampista è in lizza per avere una chance a partita in corso. Inzaghi dovrà scegliere tra lui e Klaassen.