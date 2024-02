Inzaghi, a Roma una delle migliori versioni della tua Inter! Ricordi?

Simone Inzaghi al primo anno con l’Inter si è giocato lo Scudetto con il Milan, alla fine però ha perso. Contro la Roma allo Stadio Olimpico andò in scena una delle migliori versioni della sua squadra nerazzurra.

DOMINIO – L’Inter di Simone Inzaghi si è sempre fatta riconoscere per il suo gioco fluido, veloce e impostato su lunghe manovre a partire dal basso. Questo sabato in campionato dopo la Juventus arriva il test contro la Roma, lì dove due anni fa andava in scena una delle migliori versioni dell’Inter di Inzaghi. Sì, perché il 4 dicembre 2021 la squadra nerazzurra vinceva con un netto 3-0 allo Stadio Olimpico segnando tutti e tre i gol durante il primo tempo. Dal calcio d’angolo segnato da Hakan Calhanoglu alla prima rete di Denzel Dumfries dall’arrivo in Italia. Di mezzo però c’è stata una delle azioni più belle costruite negli ultimi anni di calcio dell’Inter. Ivan Perisic iniziava, il compagno turco proseguiva, Joaquin Correa poi imbucava per Alessandro Bastoni arrivato dentro l’area giallorossa. Il difensore mandava sul fondo con un pallonetto Calhanoglu, che precisamente ha poi servito Edin Dzeko per un gol costruito nello spazio di 15 metri. Un’incredibile testimonianza del calcio moderno, le radici dell’Inter attuale e vincente sia in Italia che in Europa. Dopo due anni è ora di vedere a che punto è arrivata la squadra.