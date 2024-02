Buchanan, conto alla rovescia: esordio vicino (ma non in Roma-Inter)

Arrivato a gennaio per coprire la fascia destra, Tajon Buchanan non ha ancora disputato un minuto in maglia nerazzurra. I motivi sono diversi, così come – dopo Roma-Inter – è lecito pensare che arriverà il suo momento.

CONTO ALLA ROVESCIA – Arrivato nel mercato di gennaio dal Club Brugge, Tajon Buchanan non ha ancora avuto modo di indossare la maglia nerazzurra in campo. Difficilmente lo farà in Roma-Inter, vista l’importanza e la difficoltà della gara. Ricordiamo che il canadese arriva dopo un periodo senza scendere in campo in Belgio – l’ultima presenza è datata inizio dicembre – e che ancora Simone Inzaghi ne sta plasmando le caratteristiche in allenamento, per meglio adattarle al modo di giocare della squadra. Ad aiutare l’inserimento graduale di Buchanan ci penserà il calendario: con il ritorno della Champions League, sarà necessario intensificare le rotazioni e il turnover. Ed ecco quindi che una gara come quella casalinga con la Salernitana – sulla carta più morbida rispetto agli ultimi impegni – può essere il giusto momento per l’esordio del canadese.