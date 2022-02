Sanchez scalpita, Inzaghi lo premia? Il leone vuole spazio col Napoli

Sanchez vuole giocare Napoli-Inter. Il cileno, come sempre, scalpita per avere minuti da titolare. Inzaghi lo premierà dopo il gol contro la Roma?

ATTACCANTE IN FORMA – Inzaghi per la sfida col Napoli deve scegliere la sua coppia d’attacco. Con in testa un messaggio forte e chiaro arrivato dalla Coppa Italia: Sanchez c’è. E vuole giocare titolare. Il gol alla Roma che ha chiuso la partita è stato un flash del miglior cileno. Una giocata che non si vedeva da tempo. Che conferma il suo grande momento di forma, generale. Il tecnico cavalcherà l’onda?

VOGLIA DI GIOCARE – C’è un altro fatto anche da considerare. Il numero sette dopo la Coppa Italia ha mandato un messaggio molto chiaro. Ancora una volta ha chiesto minuti. Più minuti. Giocare da titolare. Si sente limitato a subentrare nel finale, dovendo trovare giocate e soluzioni in pochi minuti. Forse anche per giustificarsi dopo l’errore nel derby, arrivato da subentrato. Sanchez più gioca meglio sta, lo ha detto in lungo e in largo. Facendo seguire i fatti alle parole. Più gioca più prende confidenza, più ha tempo per trovare spazi, dribbling, giocate. Insomma, lui le carte in tavola le ha messe. Cosa sceglierà Inzaghi?