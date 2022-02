Bastoni, il ricorso sulla squalifica può essere un indizio

L’Inter è pronta a fare ricorso per ridurre da due a una giornata la squalifica di Alessandro Bastoni. Il difensore, uscito malconcio dai quarti di finale di Coppa Italia con la Roma, proverà ad esserci con il Liverpool e da qui il motivo per il ricorso.

INDIZIO – L’Inter, dopo il derby perso, ha ricevuto la notizia della squalifica di due giornate di Bastoni e di una giornata per il tecnico Simone Inzaghi (vedi articolo). I nerazzurri hanno mosso ricorso per ridurre a una giornata la squalifica di Bastoni e questo potrebbe essere una sorta di indizio. Il difensore infatti, al momento infortunato, proverà a rientrare con un mezzo miracolo settimana prossima con il Liverpool in Champions League. Ma se l’Inter ha mosso ricorso è perché sa che potrebbe averlo a disposizione già tra due giornate contro il Sassuolo, il 20 febbraio. Insomma, nel ricorso, c’è da trovare anche un indizio nascosto.