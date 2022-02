Inter, perché Inzaghi vuole rinnovare Perisic?

L’Inter ha passato il turno in Coppa Italia e prepara ora il match contro il Napoli. I nerazzurri intanto lavorano anche sul fronte rinnovi dei contratti. Su tutti c’è la questione che riguarda Ivan Perisic. Il croato è in scadenza a giugno e Simone Inzaghi lo vorrebbe tenere stretto nonostante Gosens.

MOTIVO – L’Inter ha vinto 2-0 contro la Roma e si appresta ad affrontare la sfida scudetto sabato alle 18 contro il Napoli. Una sfida importante perché Inter e Napoli, momentaneamente, sono separate da 1 solo punto. I nerazzurri si affideranno alla formazione migliore con intanto la dirigenza che è al lavoro per rinnovare vari contratti. Oltre a quello di Marcelo Brozovic che sembra in dirittura d’arrivo, c’è la questione Perisic. Stando alle ultime indiscrezioni sembra che Inzaghi abbia chiesto espressamente alla società di tenere l’esterno per creare una coppia di altissimo livello con Gosens. Cosa ha risposto il croato? La volontà di rimanere ci sarebbe (vedi articolo) ma serve comunque di sedersi al tavolo e parlarne perché la distanza tra domanda ed offerta è tanta. Se però Inzaghi lo vuole fortemente ci sta che la società faccia un sacrificio. D’altronde, come si può rinunciare a uno come Perisic così su due piedi?