Sanchez al bivio, ma conquista l’Inter! Europa League, caso o sigillo?

Sanchez è riuscito a trovare il gol contro il Genoa chiudendo una partita ancora in bilico. L’Inter sta ragionando costantemente del suo futuro con il Manchester United, ma non è ancora arrivata una soluzione. In vista dell’Europa League, cosa devono aspettarsi i tifosi?

BIVIO A TINTE NERAZZURRE – Non è stata una prima parte di stagione facile per Alexis Sanchez. Il cileno è stato out a lungo per infortunio, ma dopo il lockdown sta dimostrando tutte le sue qualità. Gol e soprattutto assist a ripetizione che gli permettono di diritto di meritare la riconferma in nerazzurro per la prossima stagione. Il cileno, però, è a un vero e proprio bivio tra campo e mercato. Se Marotta riuscirà a spuntarla con lo United, l’Europa League potrebbe essere un’ulteriore dimostrazione di poter essere una pedina essenziale per Conte. Nella speranza che l’Inter riesca nell’intento di concludere l’acquisto a titolo definitivo.