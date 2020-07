Lazio manita, tripletta Immobile. Vince la Roma, cade il Cagliari in casa

Lazio bene in trasferta contro il Verona. I biancocelesti trovano un’importante vittoria nella corsa al secondo posto grazie a una doppietta di Ciro Immobile. Ok la Roma che trova la vittoria in casa contro la Fiorentina in extremis. Il Cagliari cade in casa

VINCONO LE ROMANE – La Lazio trova una vittoria fondamentale nella corsa al secondo posto, battendo il Verona con il punteggio di 1-5. I biancocelesti tornano a convincere dopo le fatiche del post lockdown. Decisivo Ciro Immobile con una tripletta con due rigori realizzati. Bene anche la Roma che batte 2-1 la Fiorentina con due rigori di Veretout. Colpo Udinese in casa del Cagliari: decisivo Okaka. Spal-Torino termina con il punteggio di 1-1.

CAGLIARI-UDINESE 0-1

ROMA-FIORENTINA 2-1

SPAL-TORINO 1-1

VERONA-LAZIO 1-5