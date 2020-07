FOTO – Godin, giornata di sole e relax dopo la vittoria: “Scoprendo l’Italia!”

Godin, dopo la bella vittoria ottenuta ieri dall’Inter contro il Genoa, si gode una giornata di riposo. Il difensore uruguaiano, titolare ieri allo stadio “Luigi Ferraris”, apprezza e scopre il suo nuovo Paese. Di seguito il suo post su Instagram

RIPOSO – Diego Godin è sceso in campo da 1′ ieri nella sfida vinta dall’Inter sul campo del Genoa. Il difensore uruguaiano, all’indomani della vittoria, si gode una giornata di riposo apprezzando i bei posti che ci sono in Italia: “Pomeriggio di mate!!! Scoprendo e godendoci posti nuovi in Italia!!”.