Perché il pareggio di Juventus-Inter si può leggere in due modi opposti

Juventus-Inter 1-1 fa discutere e farà discutere. Non tanto per gli episodi arbitrali e di campo, che lasciano il tempo che trovano, bensì per l’importanza del pareggio per le due squadre. In particolare per il peso specifico del punto portato a casa dall’Inter ancora capolista in Serie A

SCONTRO DIRETTO – Un punto guadagnato o due punti persi? Questa è la domanda più banale che si pone chiunque dopo un pareggio. Un pareggio può essere letto come una “non vittoria” ma anche una “non sconfitta”, dipende dai punti di vista. Vale anche per l’1-1 di Juventus-Inter in Serie A, che non modifica la classifica in vetta ma ha un peso specifico da valutare. Al termine di Juventus-Inter abbiamo lanciato un quesito: il pareggio in casa Juventus può essere considerato un segno di maturità per l’Inter che punta allo Scudetto? O al contrario, un segno di immaturità? Esistono due prospettive diverse per rispondere. E quindi due modi opposti per leggere il pareggio di Juventus-Inter a Torino. Analizziamo la doppia versione pro e contro l’1-1 di Torino.

Perché l’1-1 di Juventus-Inter va bene

PAREGGIO SÌ – Il primo, quello positivo: l’Inter fa bene ad accontentarsi del punto, che viene tradotto come “tre punti bruciati agli avversari con una partita in meno da giocare” in ottica Juventus inseguitrice. Ovvero, annullare il jolly bianconero dello scontro diretto casalingo nel breve periodo nella speranza di evitare danni sul lungo periodo. In questo caso la maturità della squadra di Simone Inzaghi consiste nella gestione del vantaggio minimo in classifica piuttosto che del risultato della partita in sé, così da posticipare allo scontro diretto casalingo l’eventuale occasione per calare il jolly da “6 punti”. Perché a inizio febbraio ci potrebbero essere nuovi equilibri in classifica e difendere il momentaneo +2 può essere prezioso, ammesso non ci siano altri passi falsi tipo Bologna o – peggio – Sassuolo. Ciò significa anche sperare che a rallentare siano solo gli altri, ignorando la potenziale rimonta di Milan e Napoli (prossimo avversario in trasferta, ndr). Evidentemente il passaggio anticipato del turno in Champions League dà ancora più tranquillità all’Inter di Inzaghi, che sa di essere più completa e forte. Un punto guadagnato.

Perché l’1-1 di Juventus-Inter non va bene

PAREGGIO NO – Il secondo, quello negativo: l’Inter fa male ad accontentarsi del punto, che viene considerato risultato minimo pur giocando in casa della Juventus. Una Juventus che si presenta con una formazione che sulla carta non fa paura in chiave Scudetto. E anche la rosa in sé, considerando la panchina a disposizione di Massimiliano Allegri, fa tutto fuorché paura. L’occasione è ideale per lanciare un messaggio tricolore. Battere la Juventus in casa propria non significa solo andare a +5 in classifica all’inizio del secondo terzo di campionato ma ricordare che il potenziale vantaggio competitivo dato dal non giocare le coppe internazionali non ha valore negli scontri diretti. E invece non è così. L’Inter tiene in vita la Juventus, che può continuare la sua silenziosa corsa all’unico vero obiettivo stagionale a disposizione. Un’occasione ghiotta sprecata. In questo senso, l’immaturità sta nel non aver capito che Juventus-Inter era la partita “ammazza-campionato” già a fine novembre. Giocare a Torino con il freno a mano tirato non è da squadra che vuole lo Scudetto a tutti i costi, sebbene ci siano diverse valide attenuanti. Due punti persi.