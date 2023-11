Benfica-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: giorno e orario

Benfica-Inter è in programma mercoledì alle 21. L’UEFA ha appena definito la data e l’orario delle attività in sala stampa alla vigilia della quinta giornata del Gruppo D di Champions League. Tra cui la conferenza di Inzaghi

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi alla vigilia della quinta giornata del Gruppo D di Champions League, Benfica-Inter, incontrerà i media. Il tecnico sarà protagonista nella sala stampa dello stadio Da Luz di Lisbona martedì 28 novembre a partire dalle ore 20 italiane (ore 19 in Portogallo) in vista della partita, in programma mercoledì alle 21. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 19.45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a martedì per la conferenza stampa di Inzaghi, che come di consueto per le competizioni UEFA sarà accompagnato da un giocatore ancora da definire.