Cuadrado torna proprio con la sua Juventus: fischi e falli subiti

Juventus-Inter ha visto il ritorno in campo di Cuadrado. Proprio nella sua partita, nel suo ex stadio. E l’accoglienza, in campo e fuori, non è stata tenera.

RITORNO PROPRIO A TORINO – Dopo tanta attesa, Cuadrado è tornato in campo. Dopo praticamente venti giorni dall’ultima volta, il colombiano è tornato a giocare proprio nella sua partita, Juventus-Inter. Impossibile infatti dimenticare il suo passato, il suo legame pluriennale coi bianconeri. E infatti nessuno lo ha fatto nel mondo bianconero, né in tribuna né in campo.

IMPATTO A DESTRA – Cuadrado ha finalmente aggiunto altri minuti di campo al suo contachilometri stagionali, fermo sostanzialmente alle prime tre partite della stagione. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Il grande ex è entrato sostituendo un Dumfries non certamente brillante. E ha mostrato quanto il suo apporto sulla fascia possa essere importante per l’Inter. Sommerso dai fischi al suo ingresso e anche quando toccava la palla, il colombiano non si è fatto intimidire. Pur non al meglio, sulla destra si è messo a gestire il pallone con personalità: in 24 minuti ha messo insieme 21 tocchi, con 3 cross. Dumfries in 70 minuti è arrivato a 32 tocchi con un cross. Ma Cuadrado ha stupito per impatto fisico. I suoi ex compagni non gli hanno riservato un trattamento di favore. Anzi, sono sembrati adeguarsi al giudizio del loro pubblico, mettendo insieme ben 5 falli sul nuovo numero sette nerazzurro. Significa uno ogni cinque minuti. Per l’esterno un totale di 6 duelli a terra, di cui 5 vinti. Un ritorno fatto di esperienza e fisico.