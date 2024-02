Pavard non può fare il difensore e in Inter-Salernitana si sfoga

Benjamin Pavard parte titolare anche in Inter-Salernitana (4-0). E onora la sfida contro l’ultima in classifica disputando una partita completamente fuori ruolo.

SCUDIERO IN CAMPO – Nei giorni precedenti a Inter-Salernitana, molti pensavano che Benjamin Pavard sarebbe stato tra i protagonisti del turnover di Simone Inzaghi. Lasciando una maglia da titolare a Yann Bisseck, grande protagonista nerazzurro nel mese di dicembre. Invece il tecnico non abbassa di un millimetro il livello di tensione, e coi campani fa pochissimi cambi rispetto all’undici di sabato scorso a Roma. Confermando anche Pavard dal 1′. Sempre nel ruolo di terzino destro. Cosa che il francese non fa mai nel corso della gara.

ESPERIMENTO IN CORSO – L’Inter assalta l’area della Salernitana sin dal primo minuto, e non smetterà per i successivi 93, recuperi inclusi. I campani non provano nemmeno ad attaccare, o forse manco ci riescono. E ben presto si capisce che Pavard e soci della retroguardia possono disinteressarsi della fase difensiva. Solo che il numero 28 “esagera”, come si può vedere dalla heatmap della sua gara (presa da Sofascore):

Pavard gioca sostanzialmente da esterno alto, presidiando la zona solitamente affidata a Denzel Dumfries. E domina il gioco in quasi tutte le statistiche, come si evince dal report ufficiale della Lega Serie A. Chi è il giocatore dell’Inter che corre di più? Pavard, con 10,723 km in tutta la gara. Che è anche quello che tocca più palloni in tutto il match (104), completando giocoforza più passaggi (92) col 98% di precisione. Ne sbaglia sostanzialmente solo due. Ma il vero dato sorprendente è un altro. Perché Pavard è il giocatore che realizza più passaggi nella trequarti avversaria, 32 in totale. Una prestazione totale del francese, quasi da mezzala, se non addirittura trequartista esterno. A cui manca solo il gol, a cui anche stavolta Pavard va solo vicino.