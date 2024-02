Agresti: «Inter, due componenti fondamentali! Colpito da una cosa»

Guardando al percorso stagionale dell’Inter, Stefano Agresti mette in evidenza ciò che permette di far funzionare questa macchina perfetta. Poi evidenzia una situazione che lo ha colpito nella partita di ieri sera contro la Salernitana.

COMPONENTI – Stefano Agresti spiega qual è il valore aggiunto dell’Inter di Simone Inzaghi. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista nel corso della trasmissione di Radio Radio: «Nell’Inter ci sono entrambe le componenti: la società e l’allenatore. È chiaro che se guardi la rosa che ha vedi tutta una serie di giocatori presi a zero o quasi che è impressionante. Sommer acquistato a pochi soldi, Mkhitaryan svincolato, Thuram, Calhanoglu, Acerbi pagato pochissimo. L’Inter è costruita con grandissima capacità di scegliere i giocatori e di arrivare sui calciatori al momento giusto. Già oggi che siamo nel pieno della stagione l’Inter ha preso due calciatori di livello internazionale come Taremi e Zielinski. Taremi ha segnato tanti gol in Champions League, Zielinski quest’anno sta facendo male ma è un giocatore importantissimo, titolare della Nazionale polacca da anni. E anche questi due giocatori li hanno presi a zero. Poi c’è Inzaghi che valorizza tutti questi giocatori. Nell’Inter sono le due componenti che messe insieme stanno fornendo un risultato eccezionale. La cosa che ieri mi ha colpito è il fatto che l’allenatore non abbia cambiato nessuno. Inzaghi sente davvero la voglia di vincere lo scudetto a tutti i costi e non vuole commettere mezzo errore. Però l’Inter è una squadra che è competitiva anche in Champions League. A parte il Manchester City e il Real Madrid è difficile pensare a una squadra che possa giocare contro l’Inter da favorita. Poi magari vince l’Atletico Madrid, ma io vedo i nerazzurri un po’ più favoriti». Così conclude Stefano Agresti pensando al cammino in Europa dell’Inter.