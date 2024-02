Carlos Augusto uomo chiave di Inter-Salernitana: 2 assist e non solo

Due assist e non solo: prestazione totale di Carlos Augusto in Inter-Salernitana, tanto da essere il migliore in campo per i nerazzurri.

UOMO CHIAVE – Sceso in campo per dare fiato a Federico Dimarco, Carlos Augusto ha disputato una prestazione da migliore in campo in Inter-Salernitana. E non soltanto per i due assist che hanno portato alle reti di Marcus Thuram prima e Lautaro Martinez poi. L’esterno brasiliano ha infatti disputato una prestazione totale, con due occasioni da gol, 59 palle giocate e 43 passaggi riusciti (il 93% sul totale dei passaggi provati). Non solo: anche tre recuperi, oltre al fatto di aver ricoperto sia il ruolo di esterno, che di braccetto sinistro dopo l’ingresso di Tajon Buchanan. Insomma, un Carlos Augusto che mostra ancora una volta quanto Inzaghi possa fare affidamento su di lui nelle rotazioni con Dimarco.