Sommer spettatore di Inter-Salernitana. E tocca quota 15

Altra partita da spettatore non pagante per Yann Sommer, che in Inter-Salernitana non è mai chiamato a fare nemmeno un intervento. E intanto tocca quota quindici gare con la porta inviolata.

SARACINESCA – Proprio come nella partita contro la Juventus, anche in Inter-Salernitana Yann Sommer è di fatto uno spettatore non pagante della partita. Un solo tiro, infatti, quello fatto dai campani, senza nemmeno centrare la porta. Il dato che però impressiona di più è quello dei clean sheet: il portiere svizzero ha, infatti, raggiunto quota quindici in ventiquattro partite di campionato. Numeri che fanno capire non solo la grande importanza di Sommer in sé e per sé, ma di tutta la fase difensiva di una squadra che, questa stagione, sembra essere di fatto impenetrabile.