Lautaro Martinez vede quota 100: stacca Icardi all’Inter e punta un tris

Lautaro Martinez ha deciso di non porre limiti alla sua vena realizzativa e avanza a vele spiegate verso nuovi record in maglia Inter. Il capitano nerazzurro mette alle sue spalle anche Icardi e finalmente può puntare a qualche primato specifico. Ecco la situazione aggiornata

ICARDI SUPERATO – Un altro gol. Il ventesimo stagionale in Serie A nonché il ventitreesimo in tutte le competizioni. Il capitano Lautaro Martinez non si ferma. Anzi, oltre a mantenere salda la vetta della classifica marcatori stagionale dell’Inter si riposiziona in quella All-Time, che lo vede nella Top-10 già da inizio stagione. Ma la Top-5 non è più così distante. Il gol in Inter-Salernitana è il numero 125 della storia di Lautaro Martinez all’Inter. Uno in più del connazionale Mauro Icardi, appena superato di una lunghezza. Il prossimo (duplice) obiettivo si chiama Istvan Nyers: otto reti separano Lautaro Martinez dal settimo posto, che sarebbe anche il primo tra gli stranieri della storia nerazzurra. Icardi è solo un lontano ricordo per l’Inter e anche per Lautaro Martinez.

PROSSIMO STEP – In realtà, prima di questo c’è un altro obiettivo alla portata del numero 10 interista ma davvero molto alla portata: un solo gol in Serie A per raggiungere quota 100 nella storia del campionato italiano. Il Lecce è già avvisato… Ma non è il solo. Occhio anche alla situazione in Champions League ma di questo anche l’Atletico Madrid è già informato. Ormai in casa nerazzurra non ci sono più dubbi: le reti di Lautaro Martinez hanno un peso specifico diverso da quelli di tutti gli altri. E la storia dell’Inter si scrive sempre a suon di gol… pesanti.

Lautaro Martinez nelle classifiche generiche

Classifica marcatori Inter All-Time in tutte le competizioni

1. Giuseppe MEAZZA – 284 gol (+159)

2. Alessandro ALTOBELLI – 209 gol (+84)

3. Roberto BONINSEGNA – 173 gol (+48)

4. Sandro MAZZOLA – 162 gol (+37)

5. Luigi CEVENINI (III) – 158 gol (+33)

6. Benito LORENZI – 143 gol (+18)

7. Istvan NYERS – 133 gol (+8)

8. LAUTARO MARTINEZ – 125 GOL

9. Mauro ICARDI – 124 gol (-1)

10. Christian VIERI – 123 gol (-2)

Classifica marcatori stranieri Inter in tutte le competizioni

1. Istvan NYERS – 133 gol (+8)

2. LAUTARO MARTINEZ – 125 GOL

3. Mauro ICARDI – 124 gol (-1)

Lautaro Martinez nelle competizioni specifiche

Classifica marcatori Inter ma solo in Serie A

1. Giuseppe MEAZZA – 198 gol (+99)

2. Benito LORENZI – 138 gol (+39)

3. Istvan NYERS – 133 gol (+34)

4. Alessandro ALTOBELLI – 128 gol (+29)

5. Sandro MAZZOLA – 116 gol (+17)

6. Roberto BONINSEGNA – 113 gol (+14)

7. Mauro ICARDI – 111 gol (+12)

8. Christian VIERI – 103 gol (+4)

9. LAUTARO MARTINEZ – 99 GOL

10. Attilio DEMARIA – 76 gol (-23)

Classifica marcatori Inter ma solo in competizioni UEFA

1. Alessandro ALTOBELLI – 35 gol (+20)

2. ADRIANO – 18 gol (+3)

3. Sandro MAZZOLA e Romelu LUKAKU – 16 gol (+1)

5. LAUTARO MARTINEZ – 15 GOL

NB: Periodicamente verranno aggiornate queste classifiche per valutare i progressi di Lautaro Martinez in maglia Inter ma senza aggiungere inutili pressioni. Gli obiettivi che interessano a tutti sono quelli dell’Inter ma per raggiungerli servono anche i gol del suo nuovo capitano argentino.