Pavard continua la crescita, e in Monza-Inter rompe le catene

Benjamin Pavard sta tornando sempre più determinante. E in Monza-Inter (1-5) mostra un altro aspetto del suo gioco, fornendo la sua miglior prestazione in nerazzurro fin qui.

ALTRA CARATURA – Ad un certo punto della stagione, quasi nessuno faceva caso all’assenza di Benjamin Pavard nell’Inter. Merito ovviamente di Matteo Darmian e soprattutto Yann Bisseck, che hanno sopperito egregiamente. Ma ora che il francese è di nuovo disponibile, il suo impatto nell’undici nerazzurro si sente, eccome. E Monza-Inter di ieri è probabilmente la sua miglior prestazione da quando è in Italia.

QUALITÀ SILENZIOSA – Partendo dalla difesa, la sua zona di manovra, Pavard non soffre mai le sortite offensive del Monza. Amministrazione più che ordinaria per lui nelle retrovie dell’Inter. E questo gli dà quindi modo di adoperarsi maggiormente in fase di costruzione. Dove il francese è tra i più attivi, con ben 50 palloni toccati secondo il report ufficiale della Lega Serie A. Tocchi che il numero 28 distribuisce quasi equamente nelle due porzioni di campo, come si vede dalla mappa fornita da Whoscored:

Ed è proprio la proiezione offensiva di Pavard a meritare un approfondimento. Darmian gioca infatti più bloccato lungo la corsia destra. E questo offre a Benji la possibilità di sovrapporsi egregiamente al numero 36, trovandosi spesso e volentieri nei pressi dell’area avversaria. È così che arriva il cross che porta al rigore del vantaggio, scoccato direttamente dal piede destro del francese. Merita poi un tratto di evidenziatore la sua partecipazione alla manovra: 33 passaggi con una precisione dell’85%, e il merito di innescare l’azione superba che porta al raddoppio. Pavard è un fattore attivo dell’Inter, e la sua qualità si sta rivelando sempre di più. Peccato solo che vada in onda una replica di quanto visto già col Verona: Benji ancora una volta va vicino al suo primo gol interista, ma deve strozzare l’urlo di gioia in gol. Stavolta, però, solo per meriti del portiere avversario.