Barella, occhio alla Supercoppa Italiana: rischio di doppia assenza a Firenze

Dopo l’ammonizione presa da Hakan Calhanoglu in Monza-Inter che gli impedirà di prendere parte alla gara contro la Fiorentina alla prossima di campionato, Nicolò Barella resta ora l’unico diffidato in casa nerazzurra. Con un grosso rischio in Supercoppa Italiana.

DIFFIDA PERICOLOSA – Nicolò Barella resta ora l’unico diffidato in casa Inter dopo l’ammonizione presa nella sfida di ieri contro il Monza da Hakan Calhanoglu. Con il nuovo regolamento, il turco non salterà la gara contro la Lazio in Supercoppa Italiana, bensì la trasferta contro la Fiorentina alla prossima di campionato. Ecco quindi che il rischio dell’assenza di Barella preoccupa ora in casa nerazzurra, dal momento che un possibile cartellino preso in Supercoppa Italiana – indifferentemente se in semifinale o nell’eventuale finale – porterà anche lui a saltare la gara del Franchi. Un’eventualità da evitare assolutamente, per non dover stravolgere troppo il centrocampo in una difficile e importantissima partita. Alle porte, fra le altre cose, dell’attesissimo scontro diretto a San Siro con la Juventus.