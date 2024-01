Lautaro Martinez nella storia dell’Inter, manca sempre meno!

Lautaro Martinez continua a segnare con regolarità impressionante. E con la doppietta in Monza-Inter (1-5) si avvicina sempre più a un traguardo storico in nerazzurro.

MEDIA PERFETTA – Solo due partite dell’Inter nel 2024, ma già 3 gol per Lautaro Martinez. Che dopo la sfida casalinga col Verona lascia la sua firma anche nell’insidiosa trasferta di Monza. In cui il Toro serve un’altra doppietta dopo quella dell’andata. Salendo così a 18 gol in altrettante partite di campionato. 20 totali in tutta la stagione. Ciò significa una media perfetta per il capitano nerazzurro, che arriva a segnare almeno 20 reti per la terza stagione consecutiva. La quarta in maglia Inter, considerando i 21 timbri della stagione 2019/20. C’è tuttavia un altro traguardo nel mirino di Lautaro Martinez, oltre a quello condiviso con la squadra. Ed è ormai a portata di mano. Anzi, di piede.

ORMAI CI SIAMO – Con i due gol di Monza-Inter, che lo rendono MVP del match, Lautaro Martinez sale a 122 gol con la maglia Inter. E questo si traduce in un solo gol di distanza da Christian Vieri, e appena due da Mauro Icardi. Con le prossime 3 reti in nerazzurro, il Toro supererà entrambi questi grandi del passato recente. Diventando così il miglior marcatore nerazzurro degli ultimi 30 anni. Oltre che l’ottavo assoluto nella storia dell’Inter, a dieci lunghezze da Istvan Nyers (133 reti dal 1948 al 1954). Un traguardo che darà ancor più rilievo al peso di Lautaro Martinez nella storia nerazzurra. E che suona come la ciliegina perfetta sul prossimo rinnovo del capitano (qui i dettagli). Ma rimane un obiettivo personale che avrà il giusto valore solo col raggiungimento dell’obiettivo collettivo. Che resta il focus principale per Lautaro Martinez e per tutta l’Inter, a prescindere da record e statistiche personali.