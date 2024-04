Onana-Sommer affare! Da Chelsea-Manchester United conferme

Il paragone tra André Onana e Yann Sommer non esiste veramente più. Chelsea-Manchester United di questa sera in Premier League porta conferme alla dirigenza dell’Inter sulla scelta fatta in estate.

ORRORI – Fare peggio di André Onana è veramente impossibile. Il portiere ex Inter anche oggi ha subito 4 gol nella partita tra Chelsea e Manchester United dello Stamford Bridge, conclusasi precisamente con il risultato di 4-3 per i Blues. Non è mancato il suo solite errore, che si aggiunge ai numerosi fatti da agosto ad oggi. Sul primo gol di Conor Gallagher, dopo appena 4 minuti, l’estremo difensore camerunense si è fatto passare la palla sotto il gomito non parando un tiro piuttosto agevole. Tra l’altro due delle quattro reti del Chelsea sono arrivate tra il 100′ e il 101′. Sì, perché l’arbitro ha concesso 12 minuti di recupero nel secondo tempo. Il paragone con Yann Sommer non può più esistere, ma di questo già eravamo sicuri.

Onana o Sommer? Risposta chiara

IL NUOVO – Al contrario, fare meglio di Yann Sommer al suo primo anno all’Inter è veramente impossibile. In campionato ha tenuto 17 volte la porta inviolata, giocando 28 volte da titolare. Per l’Udinese è già pronto a rientrare in campo. Ha parato un rigore decisivo con la Fiorentina ed è arrivato all’81% di parate sui tiri subiti. Numeri sicuramente diversi rispetto a quelli di Onana, venduto alla bellezza di 57 milioni di euro bonus compresi. Un affare che sembra improbabile, ma che Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e tutta la dirigenza sono stati in grado di concludere. Nessuno ad inizio anno si aspettava questo upgrade, oggi la situazione è totalmente diversa.