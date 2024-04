FOTO – Sommer pronto per Udinese-Inter: conferma personale

Yann Sommer, dopo aver saltato la sfida vinta per 2-0 contro l’Empoli a causa del problema alla caviglia riscontrato in amichevole con la Svizzera, conferma la sua voglia di tornare in campo per Udinese-Inter.

RITORNO – Degnamente sostituito da Emil Audero nel 2-0 sull’Empoli a San Siro, Yann Sommer si prepara a riprendere il suo posto tra i pali. In Udinese-Inter sarà infatti lui a tornare titolare dopo aver smaltito il problema alla caviglia riscontrato nell’amichevole tra la Danimarca e la sua Svizzera. Ed è lui stesso a confermarlo, con le foto dell’allenamento odierno e una frase che lascia poco spazio all’interpretazione: “Non vedo l’ora di tornare in campo il prima possibile! Caricamento”.

Sommer, voglia di scrivere la storia con l’Inter: caccia al record

COLLEGHI NEL MIRINO – A partire da Udinese-Inter, Yann Sommer ha anche una motivazione in più per voler far bene. Ovvero il record di clean sheet, con quota 17 già raggiunta in campionato (sulle 23 totali in stagione). Sono due i portieri che in Serie A hanno fatto meglio di lui: Gianluigi Buffon e Ivan Provedel. Se Sommer dovesse riuscire nell’impresa di raggiungerli e superarli, non solo scriverebbe la sua personale storia con l’Inter. Ma lo farebbe anche al suo primo anno nel campionato italiano. A conferma della bontà della scelta, sul mercato, di puntare su di lui dopo la milionaria cessione di André Onana al Manchester United.