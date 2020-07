Nota tattica di Genoa-Inter: Moses un fattore sulla destra

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Genoa-Inter parliamo della partita di Victor Moses.

RISORSA A DESTRA – Moses è un giocatore che Conte ha chiesto e ottenuto nel mercato di gennaio come alternativa sulla destra e col Genoa si è capito molto bene il motivo. Il nigeriano è un fedelissimo del tecnico, che lo ha valorizzato come nessuno, e in campo va sempre con grande fiducia. Contro i rossoblù la sua prestazione è stata decisiva nell’economia della gara.

ATTACCHI A DESTRA – Questa è la heatmap di Moses presa da Sofascore:

Chiaramente il numero 11 ha giocato sulla destra, la sua fascia, e come si vede è risultato molto presente anche nella parte finale del campo, persino fin dentro l’area. La sua zona di competenza insomma è stata sfruttata dalla squadra. Per la precisione l’Inter ha attaccato 23 volte dalla destra. Vale a dire il 50% degli attacchi, nettamente la zona preferita. E Moses ha riposto presente, risultando uno dei migliori in campo (per la precisione il terzo per rating secondo Whoscored).

DRIBBLING E CROSS – I suoi numeri testimoniano una certa verve. Moses ha realizzato 5 dribbling, dato migliore della gara, su 9 tentati. Il povero Criscito se lo ricorderà per un po’ anche perché 2 volte ha dovuto fermarlo col fallo. Il nigeriano ha prodotto 4 cross, di cui 3 da fondo campo per di più dentro l’area. Vale a dire occasioni ghiotte. Uno è diventato l’assist per il 2-0 di Sanchez.