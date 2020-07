Ambrosini: “Sanchez con voglia diversa, Ã¨ un valore aggiunto per l’Inter”

Ambrosini: “Sanchez con voglia diversa, è un valore aggiunto per l’Inter”

Massimo Ambrosini, ospite in studio a “Sky Sport”, ha parlato di Inter e soprattutto del rendimento dei suoi attaccanti nelle ultime partite

LA DETERMINAZIONE DI SANCHEZ – Ambrosini parla di Alexis Sanchez, protagonista in questa ripresa del campionato: «A me sembra anche che dal punto di vista mentale sia cambiato, al di là degli infortuni che lo hanno frenato. La determinazione con cui è entrato in partita è diversa rispetto a prima. Conferma? Bisogna vedere come sta il ragazzo, la voglia che ha di emergere. In questo momento è un valore aggiunto, meglio lui di Lautaro Martinez. Se dovessero prendere un’alternativa di livello a sinistra l’Inter è pronta per il titolo».

LUKAKU E VIERI – Ambrosini fa un paragone tra Lukaku e Vieri: «La personalità di Vieri era inarrivabile. Come forza fisica siamo lì. Lukaku ha più capacità di andare in campo aperto, è più veloce, ha più qualità nel gestire il pallone. Ma se mi si chiede chi voglio in squadra io Bobo lo prendo sempre».