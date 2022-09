Mkhitaryan una luce nel buio: così l’armeno può aiutare l’Inter a riprendere il cammino

Mkhitaryan, entrato al 64′ nel Derby di Milano, ha avuto un ottimo impatto sulla manovra nerazzurra. L’armeno costruisce il gol del 3-2 che dà speranza all’Inter. E dà anche una mano in fase di interdizione. L’esperienza del classe ’89 può essere utile per l’Inter di Inzaghi, al momento un po’ in affanno. Mkhitaryan adesso si candida seriamente per avere più spazio.

IL N.22 PER RIPARTIRE – L’Inter perde il Derby di Milano e si trova con soli 9 punti dopo 5 giornate. Un bottino un po’ povero per una squadra che punta allo Scudetto. La squadra di Simone Inzaghi non è mai sembrata in grado di dominare la partita. Questo può rappresentare un campanello d’allarme per l’allenatore nerazzurro, che ora deve trovare la quadra per ripartire. E recuperare terreno. Il tecnico piacentino può consolarsi pensando all’ingresso di Henrikh Mkhitaryan (vedi pagelle di Milan-Inter). L’armeno, rientrato dopo l’infortunio accusato post Lecce-Inter, si è rivisto nella stracittadina milanese. Subentrato al posto di Nicolò Barella, Mkhitaryan ha cambiato l’inerzia della gara. Il numero 22 ha contribuito al gol del 3-2 che ha dato speranza ai nerazzurri. Inoltre, Mkhitaryan è sembrato molto più in partita rispetto alla maggior parte dei suoi compagni. Corsa, qualità e personalità: tre caratteristiche che in questo momento mancano molto all’Inter. E che certo non mancano all’ex centrocampista della Roma. Se Inzaghi vuole riprendere la rotta, deve puntare sull’esperienza che risiede in alcuni elementi della rosa. Mkhitaryan è uno di questi: una luce che può illuminare la strada nerazzurra, al momento molto buia.