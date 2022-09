Milan-Inter IN Day After: dalla cronaca agli highlights, ecco tutti i contenuti

Milan-Inter, partita valida per la 5ª giornata di Serie A, si è giocata ieri – sabato 3 settembre – dalle ore 18:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Per chi non ha avuto modo di seguire in diretta Milan-Inter, ecco i principali contenuti nel Day After di Inter-News.it

CRONACA TESTUALE – Rivivi la partita trascritta azione per azione.

LIVE MATCH CENTER – Qui le principali informazioni in grafica.

REPORT – Il resoconto dopo il triplice fischio finale.

TABELLINO – Qui tutte le note necessarie sulla partita.

PAGELLE – I voti commentati di ogni singolo protagonista di Milan-Inter.

STATISTICHE – Qui i principali dati raccolti sulla partita.

ANALISI TATTICA – L’approfondimento sulla prestazione della squadra nerazzurra.

MOVIOLA – Qui l’analisi dettagliata della prestazione arbitrale.

CONFERENZA STAMPA – Leggi le dichiarazioni di Simone Inzaghi dalla sala stampa.

INTERVISTE – Qui tutte le dichiarazioni dei protagonisti a fine partita.

VIDEO HIGHLIGHTS – Rivedi i momenti salienti di Milan-Inter.

