Milan, lo stato di forma in vista dell’Inter: secondo derby in un mese

STATO DI FORMA – L’Inter si prepara al grande derby di San Siro contro il Milan, una delle sfide sicuramente più attese e sentite nella stagione di entrambe le squadre. Ma come arriva la squadra di Stefano Pioli alla partita di domani sera alle 20.45? Nelle ultime cinque gare lo stato di forma dei rossoneri non è sicuramente invidiabile. A partire dall’eliminazione in Coppa Italia con la sconfitta in casa per 0-1 contro il Torino e addirittura in superiorità numerica. A seguire il pareggio di campionato contro il Lecce per 2-2 e il derby di Supercoppa Italiana perso proprio contro l’Inter per 0-3. Apertura di un tracollo che ha visto poi la sconfitta per 4-0 in casa della Lazio e il pesante tonfo per 2-5 in casa contro il Sassuolo la scorsa domenica. Ora il secondo derby in un mese.