Berti: «I fischi nel derby? Mi gasavano di più. Inter-Milan? Barella e Lukaku segnano il 2-1»

Berti, il grande ex dell’Inter e acerrimo nemico del Milan, parla alla vigilia del derby di Milano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista per Tutto Sport.

FISCHI E PRONOSTICI – Nicola Berti parla alla vigilia di Inter-Milan (vedi articolo). Il grande ex nerazzurro dichiara: «I fischi? Io li adoravo. Poi c’era pure la loro canzoncina: “Nicola Berti, va c…!” La portavano in giro per l’Europa e la intonavano sempre, anche quando non giocavano contro l’Inter. Come faccio a saperlo? Quando guardavo, per gufare, le partite del Milan in tv, si sentivano i tifosi rossoneri gridare proprio quel coro. Poi quando lo facevano nel derby, a San Siro, contro di me, mi gasavo ancora di più. Io decisivo contro il Milan? Godevo tantissimo nel segnare e nel batterli. Più che godere, che dovevo fare? Per me era una figata. I fischi a Calhanoglu? Con lui è diverso, viene fischiato per il suo passato, o meglio, per il suo passaggio dal Milan all’Inter. Lui l’uomo derby? Certo, sta giocando davvero bene. Contro l’Atalanta, in Coppa Italia, ha disputato una gara strepitosa. Al Milan non era così forte. Avrà trovato più spazio, o forse quella che è davvero la sua posizione là in mezzo al campo. Su questo si deve dare merito anche a Inzaghi. Quanto finisce Inter-Milan? Vinciamo 2-1. Segnano Barella e Lukaku. Nicolò deve fare come me. Gli manca ancora il gol in una stracittadina, ma non è lontano, vedrete, ne sono sicuro».

Fonte: Tutto Sport – Simone Togna