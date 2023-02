Pioli si affida a Leao per battere l’Inter, la querelle rinnovo non aiuta − CdS

Meno uno a Inter-Milan, il Derby di campionato. Pioli si affida al suo uomo più importante per impensierire l’Inter, Rafael Leao. Il portoghese peraltro non ha ancora rinnovato

ARMA − Tra campo e rinnovo, Leao è l’ago della bilancia del Milan. Domani sera, Pioli si affida al portoghese per dare del filo da torcere all’Inter di Simone Inzaghi. Momento negativo per il veloce esterno rossonero, in gol solamente contro il Lecce e apparso scarico e sottotono durante tutto il mese di gennaio. La grana rinnovo sicuramente non aiuta e l’affaire Milan Skriniar, che ha tenuto banco sull’altra sponda di Milano, non regala buone presagi. Il Milan ha offerto 7 milioni di euro al giocatore, che andrà in scadenza nel 2024. Da capire se accetterà o meno.

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Vitiello