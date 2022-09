Milan, lo stato di forma in vista del derby: -1 dall’Inter

Si avvicina il derby di domani alle ore 18 tra Inter e Milan. I rossoneri arrivano alla sfida dopo un pareggio contro il Sassuolo e con un punto in meno rispetto ai nerazzurri. Andiamo ad analizzare, grazie ai numeri, lo stato di forma della squadra di Stefano Pioli.

MENO UNO – Al derby di domani alle ore 18, l’Inter ci arriva con un punto in più rispetto al Milan. Frutto di una vittoria in più, sebbene i rossoneri non abbiano fin qui mai perso nelle prime quattro giornate. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato con un rendimento altalenante: vittoria con l’Udinese in casa (4-2), pareggio contro l’Atalanta in trasferta (1-1), vittoria contro il Bologna in casa (2-0) e infine il pareggio di martedì contro il Sassuolo (0-0). Due volte a porta imbattuta, sette gol segnati e solo tre subiti. Una difesa migliore quella del Milan rispetto all’Inter, ma un attacco peggiore. I nerazzurri non vantano, infatti, soltanto un punto in più, ma anche un +3 a livello di reti segnate (10: 1 contro il Lecce, 4 contro lo Spezia, 1 contro la Lazio e 3 contro la Cremonese). Una sfida che si annuncia sicuramente appassionante, come chiaramente ogni derby. E già importante per entrambe a livello di lotta al titolo.