Gosens, da derby a derby per superare voci di mercato. E prendersi l’Inter

La settimana di Robin Gosens non è sicuramente stata tra le più tranquille. Dopo le numerosi voci sulla sua condizione fisica, sono arrivate martedì anche le voci su un suo imminente trasferimento al Bayer Leverkusen. Chiaramente, infondate. Ora, a mercato chiuso, il tedesco dovrà prendersi l’Inter. A partire dal derby.

DA DERBY… A DERBY – La sfida tra Inter e Milan richiama sicuramente buoni ricordi per Robin Gosens. L’esterno nerazzurro, infatti, proprio contro i rossoneri ha raccolto quella che è ad oggi la più grande emozione con la maglia della squadra. Nel derby di ritorno della Coppa Italia dello scorso aprile, fu proprio lui a siglare la rete del definitivo 3-0, suggellando una grande serata di calcio per l’Inter e per i suoi tifosi. Quello resta, a oggi, l’unico gol di Gosens con i nerazzurri. Il derby di domani arriva proprio in un momento non facile per il tedesco, che deve adesso spegnere tutte le critiche e le voci che lo hanno visto come protagonista durante tutta l’estate e soprattutto durante l’ultima settimana.

FASCIA SINISTRA – Al momento i sondaggi danno Matteo Darmian favorito per la partenza da titolare nel derby contro il Milan, proprio come contro la Cremonese. Ciò non esclude però che Gosens possa avere una chance, con ogni probabilità a partita in corso. Quale migliore occasione, quindi, per dimostrare di potersi finalmente prendersi la fascia sinistra dell’Inter? Sicuramente è ciò che sia i tifosi che Simone Inzaghi si augurano. Non ci sarebbe storia migliore per Gosens se non quella di trovare nuovamente la rete proprio contro il Milan, nel derby, come lo scorso aprile. A chiusura di una settimana (e di un precampionato) quasi surreale.