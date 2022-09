Pioli, più di venti incroci da allenatore contro l’Inter: bilancio non positivo

Oltre ad essere stato allenatore dell’Inter, Stefano Pioli ha incrociato i nerazzurri da avversario per un totale di ventitré volte in carriera. Con un bilancio non propriamente positivo.

AVVERSARIO – Il derby Milan-Inter di domani a San Siro (ore 18) sarà la ventiquattresima volta da avversario per Stefano Pioli contro i nerazzurri, da quando ha iniziato la sua carriera da allenatore. Nelle ventitré volte precedenti, l’attuale tecnico rossonero non ha raccolto un bilancio propriamente positivo. Sono infatti soltanto 6 le vittorie (tra cui quella dello scorso anno nel derby di ritorno), così come 6 sono i pareggi. Ben 11, invece, le sconfitte. Anche qui, comprendendo la stracittadina che Pioli e i suoi hanno nettamente perso nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con un 3-0 senza alcun appello. Il tutto frutto di 29 gol segnati dalle sue squadre contro l’Inter e ben 41 subiti. Un bilancio destinato a cambiare dopo la gara di domani, sperando (per i nerazzurri) in negativo.