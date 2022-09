Carboni, attesa per requisiti della lista UEFA: ecco da quando è disponibile

L’Inter in serata ha presentato la lista UEFA per la Champions League (vedi articolo). Tra i tre giocatori in Lista B c’è anche Valentin Carboni, che deve però ancora maturare i requisiti per poter essere a disposizione. Ecco quando accadrà.

REQUISITI – Valentin Carboni, insieme a Fontanarosa e Zanotti, è uno dei tre giocatori presenti nella Lista B per la UEFA Champions League presentata questa sera dall’Inter. Sull’argentino, però, c’è una specifica. Infatti deve ancora finire di maturare i requisiti per poter essere a disposizione. Di che si tratta? La UEFA consente l’inserimento in Lista B dei giocatori nati dopo il 1 gennaio 2000 che abbiano avuto l’idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi. Proprio questo è il requisito da maturare. Il contratto di Valentin Carboni è stato infatti depositato il 9 settembre 2020 (vedi articolo) e sarà disponibile, quindi, in Champions League dal 9 settembre 2022. A partire dalla seconda giornata.