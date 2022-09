UFFICIALE – Inter, presentata lista UEFA: tutti presenti, ma una specifica

Era tanto attesa ed è arrivata oggi la lista UEFA ufficiale presentata dall’Inter, con i giocatori che prenderanno parte alla prossima Champions League. Con una specifica su uno degli iscritti.

LISTA UEFA – Presentata dall’Inter la lista per la prossima UEFA Champions League. Nessuna limitazione e tutti presenti, tra cui anche tre giovani. Una specifica riguarda proprio uno di questi, ovvero Valentin Carboni, che entrerà a far parte effettivamente della lista nel momento – come specifica la società nerazzurra – in cui maturerà i requisiti necessari.

INTER, LA LISTA UEFA COMPLETA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

LISTA A

1. Handanovic

2. Dumfries

5. Gagliardini

6. de Vrij

8. Gosens

9. Dzeko

10. Lautaro Martinez

11. Correa

12. Bellanova

14. Asllani

15. Acerbi

20. Calhanoglu

21. Cordaz

22. Mkhitaryan

23. Barella

24. Onana

32. Dimarco

33. D’Ambrosio

36. Darmian

37. Skriniar

77. Brozovic

90. Lukaku

95. Bastoni

LISTA B

46. Zanotti

47. Fontanarosa

45. Valentin Carboni (da quando avrà maturato i requisiti necessari)