Inzaghi, caccia al primo derby in campionato. Con un pensiero in meno

Per Simone Inzaghi sabato sarà il quinto derby di Milano sulla panchina dell’Inter. Il tecnico nerazzurro è ancora a caccia della prima vittoria in Serie A contro i rivali cittadini.

PRIMO (SECONDO) SUCCESSO – Si avvicina sempre di più l’attesissimo derby tra Inter e Milan in programma domani alle 18 a San Siro. Per Simone Inzaghi si tratta della quinta volta da allenatore nerazzurro, dopo le due gare andata e ritorno in campionato e le semifinali andata e ritorno di Coppa Italia nella scorsa stagione. Il tecnico ex Lazio ha già trovato la prima vittoria contro i rossoneri, ma non in Serie A, dove arrivarono un pareggio e una sconfitta. Il successo di Inzaghi nel derby risale invece ad aprile ed è stato proprio in Coppa Italia, con il netto 3-0 rifilato alla squadra di Stefano Pioli grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e alla rete di Robin Gosens. Quel Gosens che proprio negli ultimi giorni è salito alla ribalta per le voci di un possibile trasferimento al Bayer Leverkusen, spentesi nel giro di poche ore.

MENO PRESSIONE – Una buona notizia per Simone Inzaghi è sicuramente la possibilità di affrontare il derby con un pensiero in meno. Ovvero la chiusura del calciomercato, dopo la quale il tecnico ha finalmente avuto non solo la certezza di veder rimanere tutti gli elementi più importanti della sua rosa, ma anche quel difensore centrale tanto richiesto. Ovvero Francesco Acerbi. Ora finalmente ci si potrà concentrare sul campo e sul calcio giocato. Simone Inzaghi ha in mano la rosa su cui poter lavorare e preparare il derby. Alla caccia della prima vittoria in una stracittadina di campionato.