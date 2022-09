Agresti: «Inter, bisogna capire quanto rimarrà sereno l’ambiente! Inzaghi…»

L’Inter è riuscita a non cedere Skriniar e a completare la rosa con l’innesto di Acerbi. Agresti sottolinea l’insistenza di Inzaghi e dei dirigenti nei confronti di Zhang mettendo in dubbio un aspetto. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva

AMBIENTE – L’Inter alla fine ha trattenuto Milan Skriniar e completato il reparto difensivo con Francesco Acerbi. Stefano Agresti parla dei continui rumors sullo slovacco e della ‘forzatura’ di Simone Inzaghi e della dirigenza nei confronti di Steven Zhang: «Lo sanno anche i calciatori che quelle erano notizie vere, Skriniar era a conoscenza dell’offerta del Psg. Un’offerta importante ma non a tal punto da convincere Zhang a cederlo. Chiaro che dipende molto dal carattere del singolo calciatore, dire che possono essere tutti impermeabili a queste voci no perché è vero che sono professionisti ma sono anche uomini. Io credo che la questione principale dell’Inter non sia questa ma soprattutto è capire quanto riesce a rimanere sereno l’ambiente all’interno del club considerando il fatto che Inzaghi e i dirigenti hanno forzato la mano con Zhang affinché completasse l’organico ed evitasse di cedere Skriniar».