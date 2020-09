Messi resta un anno al Barcellona? Per l’Inter un vantaggio (di riflesso)

Lionel Messi Barcellona

Messi, come noto da venerdì pomeriggio, rimarrà un altro anno al Barcellona. Si tratta di una tregua armata, con la Pulga che andrà via a parametro zero fra dieci mesi. Proprio questa situazione può dare un vantaggio all’Inter, “liberata” di un peso.

ADDIO SOLO POSTICIPATO – Lionel Messi, dopo dieci giorni, ha rinviato alla prossima estate la telenovela di mercato: niente addio immediato al Barcellona, resta per tutta la stagione 2020-2021. Una scelta dettata più che altro dall’impossibilità di svincolarsi a zero adesso, con l’eventuale club acquirente che avrebbe rischiato di dover pagare la clausola rescissoria da settecento milioni di euro. Per il futuro dell’argentino bisognerà aspettare il 2021, ma viste le parole di fuoco contro il presidente Josep Maria Bartomeu (vedi articolo) l’addio è solo rimandato. Il fatto che Messi abbia annunciato di continuare al Barcellona, ma di fatto a breve termine, fa entrare in gioco (di riflesso) anche l’Inter.

NIENTE PIÙ PRESSING? – È noto che Messi avrebbe voluto portare al Barcellona Lautaro Martinez, viste anche le dichiarazioni di qualche mese fa (vedi articolo). Rispetto a febbraio, però, ora la situazione è cambiata: la Pulga non può certo essere così attraente per il numero 10 dell’Inter. Che senso avrebbe, ora, trasferirsi in blaugrana sapendo che fra un anno il suo principale sponsor andrebbe via? Nessuno. Ecco perché sapere che Messi rimarrà in Catalogna, ma soltanto per questa stagione, dà ai nerazzurri maggiore forza. Difficile proporre al Toro un progetto così spendibile e un’offerta irrinunciabile, in questo contesto. Le voci di Memphis Depay come nuovo centravanti per Ronald Koeman, uscite nella giornata di ieri (vedi articolo), vanno in questa direzione. Per l’Inter sarà più facile mantenere il suo attaccante, e magari arrivare all’accordo per il rinnovo di contratto. Quello che, salvo nuovi ribaltoni, il Barcellona non potrà avere con Messi.