Depay sorpassa Lautaro Martinez! Il Barcellona molla l’ossessione Inter?

D’Ambrosio Lautaro Martinez Atalanta-Inter

Depay sembra essere diventato la prima scelta del Barcellona per l’attacco. La scelta dell’olandese, che costa meno rispetto a Lautaro Martinez, può dare maggiore tregua all’Inter ed evitare che arrivino nuove richieste dalla Spagna per il suo numero 10. A riportarlo è il Mundo Deportivo.

INTER LIBERATA! – Il quotidiano catalano Mundo Deportivo conferma delle voci già emerse nel pomeriggio (vedi articolo): “Memphis Depay sorpassa Lautaro Martinez. L’olandese, molto più conveniente dell’argentino, è ora l’opzione prioritaria per coprire il posto di numero 9 (del Barcellona, ndr). Piace a Ronald Koeman e, anche se per ora non c’è una trattativa, sono iniziati i contatti e partirebbe per venticinque milioni di euro”.